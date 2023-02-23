Mario Pavel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Pavel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Pavel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Pavel 16 Ağustos 2003 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Bogdan Pavel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Pavel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Pavel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 9 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Pavel'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Pavel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Pavel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Pavel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Pavel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2022 yılında FC Voluntari

Mario Pavel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Pavel şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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