Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Pavelic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Pavelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Pavelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Pavelic 19 Eylül 1993 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Pavelić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Pavelic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Pavelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zalgiris Vilnius futbol takımında oynamaktadır. FK Zalgiris Vilnius takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Pavelic'nin FK Zalgiris Vilnius ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Pavelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Pavelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Pavelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Pavelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bgld. U15

1 Ocak 2008 yılında Neusiedl Alt.

1 Ağustos 2009 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2013 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

1 Ağustos 2019 yılında Sarpsborg 08

18 Ocak 2020 yılında HNK Rijeka

6 Şubat 2020 yılında Admira Wacker

15 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka

5 Ekim 2020 yılında Wolfsberger AC

2 Ağustos 2021 yılında Zalgiris

Mario Pavelic kimdir

Mario Pavelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Pavelic şuan FK Zalgiris Vilnius takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neusiedl/See ab August 2001, AKA Burgenland, Rapid Wien

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Mario Pavelic nereli

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