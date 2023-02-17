Mario Pejazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pejazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Pejazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Pejazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Pejazic 21 Ocak 2005 tarihinde Steyr şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Pejazic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Pejazic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Pejazic'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Pejazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Pejazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Pejazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Pejazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Mario Pejazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Pejazic şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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