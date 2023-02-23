Mario Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Petkov 4 Aralık 1996 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марио Петьoв Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Petkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mario Petkov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dunav

4 Eylül 2017 yılında Tsarsko Selo

30 Haziran 2018 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Lok. Sofia

Mario Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Petkov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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