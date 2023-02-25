Mario Pineida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pineida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pineida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Pineida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Pineida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pineida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pineida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pineida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Pineida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Pineida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Pineida 6 Temmuz 1992 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Mario Alberto Pineida Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Pineida Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Mario Pineida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 2 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Mario Pineida'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Pineida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/donpine/

Mario Pineida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Pineida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Pineida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Pineida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2009 yılında Panamá SC

2 Şubat 2010 yılında Independiente

2 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

10 Ocak 2022 yılında Fluminense

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

Mario Pineida kimdir

Mario Pineida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Pineida şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Saquisilí (-3/07)

Mario Pineida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Mario Pineida nereli

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