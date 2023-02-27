Mario Pokar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pokar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pokar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Pokar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Pokar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pokar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Pokar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pokar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Pokar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Pokar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Pokar 18 Ocak 1990 tarihinde Usingen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Pokar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Mario Pokar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Pokar'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Pokar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Pokar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Pokar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Pokar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Blackburn U18

1 Ekim 2006 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2007 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2009 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2010 yılında Hessen Kassel

1 Temmuz 2011 yılında E. Frankfurt II

1 Temmuz 2012 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2016 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxembourg

Mario Pokar kimdir

Mario Pokar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Pokar şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JFC Neu-Anspach, Kickers Offenbach, Eintracht Frankfurt, Blackburn Rovers

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Pokar nereli

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