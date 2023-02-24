Mario Ratkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ratkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Ratkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Ratkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Ratkovic 8 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mario Ratković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Ratkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Ratkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mario Ratkovic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Ratkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Ratkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Ratkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Ratkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında FK Omarska

Mario Ratkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Ratkovic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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