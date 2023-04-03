Mario Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Rodrigues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.