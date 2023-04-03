Mario Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Rodrigues 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mário Gonçalves Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Rodrigues Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Rodrigues, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Rodrigues'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mario Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Mario Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Rodrigues şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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