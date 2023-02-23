Mario Rondon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Rondon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Rondon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Rondon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Rondon 26 Mart 1986 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Mario Júnior Rondón Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Rondon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Mario Rondon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Rondon'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Rondon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Rondon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Rondon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Rondon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Paços Ferreira

1 Ocak 2010 yılında Beira-Mar

30 Haziran 2010 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

27 Şubat 2015 yılında SJZ Ever Bright

24 Haziran 2016 yılında SJZ EB. Res.

25 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2018 yılında Gaz Metan

29 Haziran 2018 yılında SJZ Ever Bright

20 Ocak 2019 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj

5 Temmuz 2021 yılında Radomiak

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Mario Rondon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Rondon şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Mario Rondon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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