Mario Sajak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sajak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sajak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sajak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sajak 10 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sajak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV Football Agency yapmaktadır. Mario Sajak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Sajak'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Sajak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Sajak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mario Sajak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sajak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sajak şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.