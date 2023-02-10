Mario Sanabria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sanabria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sanabria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sanabria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sanabria 25 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sanabria Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Sanabria, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club II futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Sanabria'nin Quilmes Atlético Club II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Sanabria Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Sanabria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Sanabria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sanabria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Quilmes II

Mario Sanabria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sanabria şuan Quilmes Atlético Club II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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