Mario Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sandoval 24 Temmuz 1991 tarihinde Puente Alto şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Mario Aníbal Sandoval Toro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sandoval Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Sandoval'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CD Puerto Montt

31 Aralık 2012 yılında CSD Colo Colo B

1 Temmuz 2013 yılında CD SM (Arica)

1 Ocak 2014 yılında Copiapó

1 Temmuz 2014 yılında Melipilla

1 Temmuz 2015 yılında S. Morning

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Melipilla

5 Temmuz 2019 yılında Unión Española

15 Şubat 2021 yılında Melipilla

25 Şubat 2021 yılında U. de Chile

31 Aralık 2021 yılında Melipilla

16 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Mario Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sandoval şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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