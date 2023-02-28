Mario Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sauer 15 Mayıs 2004 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Mário Sauer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sauer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Sauer'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Sauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Sauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Sauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Zilina Altyapı

1 Ocak 2021 yılında MSK Zilina B

Mario Sauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sauer şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Mario Sauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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