Mario Sergio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sergio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sergio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sergio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sergio 26 Nisan 1994 tarihinde Aruanã şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mário Sérgio Valerio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sergio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Conquista Sports yapmaktadır. Mario Sergio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Sergio'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Sergio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Sergio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Sergio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sergio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2015 yılında Aparecidense-GO

6 Nisan 2015 yılında Goiás B

25 Ocak 2016 yılında Guarani

15 Ağu 2016 yılında Goiás B

1 Ocak 2017 yılında Aparecidense-GO

31 Aralık 2017 yılında Goiás B

15 Şubat 2018 yılında Itumbiara

19 Nisan 2018 yılında Aparecidense-GO

2 Ağu 2018 yılında Trindade-GO

11 Ocak 2019 yılında Aparecidense-GO

19 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2019 yılında Botafogo

17 Şubat 2021 yılında Ituano

Mario Sergio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sergio şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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