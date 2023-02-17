Mario Sonnleitner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Sonnleitner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Sonnleitner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Sonnleitner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Sonnleitner 8 Ekim 1986 tarihinde Vorau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Sonnleitner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Mario Sonnleitner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario Sonnleitner'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Sonnleitner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Mario Sonnleitner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Sonnleitner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Sonnleitner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Sonnleitner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2001 yılında GAK U19

1 Temmuz 2003 yılında GAK 1902 II

1 Temmuz 2004 yılında Grazer AK

2 Temmuz 2004 yılında SV Kapfenberg

30 Haziran 2005 yılında Grazer AK

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2010 yılında Rapid Wien

8 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

Mario Sonnleitner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Sonnleitner şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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