Mario Stankovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Stankovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Stankovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Stankovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Stankovski 6 Eylül 1999 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Марио Станковски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Stankovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Stankovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Stankovski'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Stankovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Stankovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Stankovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Stankovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rabotnicki

23 Ağu 2017 yılında Teteks Tetovo

31 Aralık 2017 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2019 yılında Tikves

30 Haziran 2019 yılında Rabotnicki

28 Ağu 2019 yılında Gostivar

31 Aralık 2019 yılında Rabotnicki

15 Ocak 2020 yılında FK Sasa

30 Haziran 2020 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2020 yılında Borec Veles

31 Aralık 2020 yılında Rabotnicki

3 Şubat 2023 yılında NK Triglav

Mario Stankovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Stankovski şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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