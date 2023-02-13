Mario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Suarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Suarez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Suarez 24 Şubat 1987 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mario Suárez Mata şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Suarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Mario Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Suarez'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarioSuarez4

http://instagram.com/mariosuarez4

http://www.facebook.com/MarioSuarezOficial/

Mario Suarezboyu ve yaşı kaç

Mario Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mario Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2005 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2006 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2007 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2007 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2008 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2008 yılında Mallorca

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Madrid

22 Temmuz 2015 yılında Fiorentina

30 Ocak 2016 yılında Watford

16 Ağu 2016 yılında Valencia

30 Haziran 2017 yılında Watford

10 Temmuz 2017 yılında GZ Hengfeng

31 Ocak 2019 yılında Rayo Vallecano

Mario Suarez kimdir

Mario Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Suarez şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Mario Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 4 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Suarez nereli

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