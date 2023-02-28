Mario Tajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Tajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Tajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Tajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Tajima 31 Mayıs 1993 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Kazuma Tajima López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Tajima Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Mario Tajima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Tajima'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Tajima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kazumatajima/

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Mario Tajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Tajima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Tajima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Tajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Universitario

1 Ocak 2014 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ağustos 2016 yılında Ayacucho FC

10 Ocak 2017 yılında Sport Boys

1 Eylül 2017 yılında CA Mannucci

20 Ocak 2020 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

12 Temmuz 2022 yılında AD Cantolao

31 Aralık 2022 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Mario Tajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Tajima şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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