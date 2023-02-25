Mario Teqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Teqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Teqja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Teqja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Teqja 20 Mayıs 1996 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Teqja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Teqja'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Teqja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Teqja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Teqja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Teqja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında KF Erzeni

14 Ağustos 2020 yılında KF Egnatia

8 Ocak 2022 yılında KF Vushtrria

14 Ocak 2023 yılında KF Luzi United

Mario Teqja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Teqja şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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