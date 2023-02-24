Mario Ticinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ticinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Ticinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Ticinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Ticinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ticinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Ticinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Ticinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Ticinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Ticinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Ticinovic 20 Ağustos 1991 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Tičinović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Ticinovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Ticinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Ticinovic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Ticinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Ticinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mario Ticinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Ticinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2008 yılında Hajduk Split

4 Ağustos 2010 yılında Karlovac 1919

31 Aralık 2010 yılında Hajduk Split

6 Şubat 2012 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2012 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2012 yılında Nordsjaelland

9 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

19 Şubat 2018 yılında Hajduk Split

30 Haziran 2018 yılında KSC Lokeren

5 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

Mario Ticinovic kimdir

Mario Ticinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Ticinovic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Junak Sinj, HNK Hajduk Split

Mario Ticinovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Ekim 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mario Ticinovic nereli

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