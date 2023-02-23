Mario Topuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Topuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Topuzov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Topuzov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Topuzov 25 Temmuz 1999 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марио Магдалинов Топузов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Topuzov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Mario Topuzov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mario Topuzov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Topuzov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Topuzov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Topuzov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Topuzov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pirin

1 Şubat 2019 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

Mario Topuzov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Topuzov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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