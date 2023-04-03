Mario Tovaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Tovaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mario Tovaly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Tovaly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.