Mario Tovaly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Tovaly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Tovaly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mario Tovaly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mario Tovaly 7 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti,Ukrayna uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mario Tovaly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Tovaly'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mario Tovaly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mario Tovaly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Karvina U19
Mario Tovaly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mario Tovaly şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Slovan Horní Žukov (2011 - 2016)
MFK Karviná (2016 - 2019)
Slovan Horní Žukov (2019 - 2020)
FK Fotbal Třinec (2020 - 2021)
MFK Karviná (2021 - )
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