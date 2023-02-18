Mario Veljaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Veljaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Veljaca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Veljaca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Veljaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Veljaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Veljaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Veljaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Veljaca 2 Mayıs 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Veljača şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Veljaca Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Mario Veljaca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Veljaca'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Veljacaboyu ve yaşı kaç

Mario Veljaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Veljaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Veljaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Veljaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2014 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2017 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Solin U19

18 Kasım 2019 yılında NK Solin

14 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

29 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Mario Veljaca kimdir

Mario Veljaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Veljaca şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Mario Veljaca nereli

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