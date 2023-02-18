Mario Vrancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Vrancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Vrancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Vrancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Vrancic 23 Mayıs 1989 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Vrančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Vrancic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Mario Vrancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Vrancic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Vrancic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vrancy8/

Mario Vrancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Vrancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Vrancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Vrancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2005 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2006 yılında Mainz

1 Temmuz 2009 yılında Rot Weiss Ahlen

30 Haziran 2010 yılında Mainz

1 Temmuz 2010 yılında FSV Mainz 05 II

1 Ocak 2011 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2012 yılında Paderborn

1 Temmuz 2015 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2017 yılında Norwich

5 Temmuz 2021 yılında Stoke

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2023 yılında Stoke

Mario Vrancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Vrancic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Vrancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfR Kesselstadt (1996-2004), 1. FSV Mainz 05 (2004–2006)

Bosna-Hersek takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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