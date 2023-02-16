Mario Vuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Vuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Vuskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Vuskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Vuskovic 16 Kasım 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Vušković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Vuskovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Vuskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hamburg futbol takımında oynamaktadır. Hamburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Vuskovic'nin Hamburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mario Vuskovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mariovuskovic?igshid=1e1oze5qq9p62

Mario Vuskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Vuskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mario Vuskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Vuskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2016 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2021 yılında Hamburg

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2022 yılında Hamburg

Mario Vuskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Vuskovic şuan Hamburg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mario Vuskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RNK Split (-2016), Hajduk Split (2016-2019)

Hırvatistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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