Mario Zaninovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zaninovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Zaninovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Zaninovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Zaninovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zaninovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Zaninovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Zaninovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Zaninovic 20 Mart 1987 tarihinde Presidencia Roque Sáenz Peña şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matio Matías Zaninovic şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Zaninovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Zaninovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mario Zaninovic'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Zaninovicboyu ve yaşı kaç

Mario Zaninovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Zaninovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Zaninovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Zaninovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında CD Riestra

1 Ocak 2007 yılında Lanús II

1 Temmuz 2011 yılında Ferro

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2017 yılında CD Riestra

Mario Zaninovic kimdir

Mario Zaninovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Zaninovic şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mario Zaninovic nereli

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