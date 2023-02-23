Mario Zebic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zebic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Zebic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Zebic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Zebic 17 Aralık 1995 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Zebić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Zebic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Mario Zebic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mario Zebic'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Zebic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Zebic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Zebic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Zebic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RNK Split U17

31 Ağustos 2012 yılında HBDNK Mosor U19

23 Ağustos 2013 yılında Adriatic Split

1 Şubat 2014 yılında Dugopolje U19

6 Ağustos 2014 yılında 1.FC Sonthofen

19 Ağustos 2016 yılında Primorac 1929

9 Şubat 2018 yılında NK Imotski

17 Ağustos 2018 yılında Primorac 1929

18 Şubat 2019 yılında NK Varazdin

10 Temmuz 2019 yılında Tabor Sezana

20 Ocak 2021 yılında Korona Kielce

1 Ocak 2023 yılında FC Arges

Mario Zebic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Zebic şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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