Mario Zeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Zeke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Zeke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Zeke 1 Eylül 2000 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Zeke Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Zeke, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Zeke'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Zeke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Zeke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Zeke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Zeke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2013 yılında Győr Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Győr U17

1 Temmuz 2017 yılında Győr U19

15 Şubat 2018 yılında Videoton II

1 Temmuz 2019 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2020 yılında Fehérvár II

1 Temmuz 2020 yılında Fehérvár

15 Ocak 2021 yılında Budafoki MTE

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında Fehérvár

Mario Zeke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Zeke şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Mario Zeke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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