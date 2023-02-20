Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Andersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Andersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Andersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Andersen 15 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Andersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Andersen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marius Andersen'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Andersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Andersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Andersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Andersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Flöy

1 Ocak 2016 yılında Arendal Fotball

12 Ocak 2018 yılında Egersund

9 Ocak 2020 yılında Bryne FK

19 Ağustos 2022 yılında Egersund

31 Aralık 2022 yılında Bryne FK

Marius Andersen kimdir

Marius Andersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Andersen şuan Bryne FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Marius Andersen nereli

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