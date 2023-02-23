Marius Antoche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Antoche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Antoche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Antoche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Antoche 21 Haziran 1992 tarihinde Vatra Dornei şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Paul Antoche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Antoche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Marius Antoche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marius Antoche'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Antoche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Antoche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Antoche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Antoche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2012 yılında CS Otopeni

1 Ocak 2013 yılında CS Balotesti

30 Haziran 2013 yılında CS Otopeni

1 Temmuz 2013 yılında CS Balotesti

26 Ocak 2014 yılında Tarlungeni

1 Şubat 2015 yılında CS Balotesti

13 Temmuz 2017 yılında Petrolul

1 Şubat 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Marius Antoche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Antoche şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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