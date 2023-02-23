Marius Briceag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Briceag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Briceag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Briceag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Briceag 6 Nisan 1992 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Ionuţ Briceag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Briceag Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Marius Briceag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Briceag'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Briceag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Briceag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Briceag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Briceag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Arges

3 Ağustos 2013 yılında Ramnicu Valcea

5 Ocak 2015 yılında Univ. Craiova

7 Eylül 2015 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2016 yılında Univ. Craiova

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

1 Ocak 2021 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2021 yılında FCSB

1 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

25 Ocak 2023 yılında Korona Kielce

Marius Briceag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Briceag şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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