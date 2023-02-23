Marius Burlacu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Burlacu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Burlacu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Burlacu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Burlacu 23 Ekim 1985 tarihinde Braşov şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Mihai Burlacu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Burlacu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Burlacu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marius Burlacu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Burlacu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Burlacu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Burlacu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Burlacu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2008 yılında Ceahlăul

1 Ağustos 2010 yılında Vointa Sibiu

15 Ocak 2013 yılında Corona Brasov

13 Ağustos 2014 yılında Olimpia SM

1 Temmuz 2015 yılında Tarlungeni

1 Temmuz 2016 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2018 yılında SR Brasov

1 Ocak 2019 yılında AFC Harman

1 Temmuz 2019 yılında Corona Brasov

Marius Burlacu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Burlacu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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