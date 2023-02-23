Marius Catinean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Catinean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Catinean kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Catinean ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Catinean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Catinean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Catinean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Catinean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Catinean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Catinean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Catinean 13 Eylül 1996 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Ionuț Cătinean şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Catinean Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Catinean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marius Catinean'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Catinean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Catinean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Catinean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Catinean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Unirea Dej

Marius Catinean kimdir

Marius Catinean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Catinean şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Catinean nereli

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