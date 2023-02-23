Marius Ciobanu Vanghele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Ciobanu Vanghele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Ciobanu Vanghele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Ciobanu Vanghele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Ciobanu Vanghele 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Florian Ciobanu-Vanghele şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Ciobanu Vanghele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Ciobanu Vanghele'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Ciobanu Vanghele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Ciobanu Vanghele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Ciobanu Vanghele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Ciobanu Vanghele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCSB II

1 Şubat 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Ocak 2021 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2021 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2021 yılında U Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Unirea Slobozia

27 Ocak 2023 yılında FC U Craiova

Marius Ciobanu Vanghele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Ciobanu Vanghele şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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