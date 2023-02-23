Marius Cioiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Cioiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Cioiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Cioiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Cioiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Cioiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Cioiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Cioiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Cioiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Cioiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Cioiu 1 Kasım 1999 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Iulian Cioiu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Cioiu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Cioiu'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Cioiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Cioiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Cioiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Cioiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2017 yılında Șirineasa

31 Ağustos 2017 yılında Luceafarul

21 Şubat 2018 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2021 yılında Ac. Clinceni

3 Şubat 2022 yılında Petrolul

20 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Marius Cioiu kimdir

Marius Cioiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Cioiu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Cioiu nereli

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