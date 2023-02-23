Marius Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Constantin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Constantin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Constantin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Constantin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Constantin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Constantin 25 Ekim 1984 tarihinde Braşov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Marcel Constantin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Constantin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Marius Constantin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Constantin'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Constantin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Constantin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marius Constantin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Constantin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2004 yılında Rapid Bukarest

10 Ocak 2011 yılında Rapid 1923 II

1 Eylül 2011 yılında FC Vaslui

13 Temmuz 2012 yılında Rapid Bukarest

20 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2014 yılında FC Brasov

9 Temmuz 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

15 Temmuz 2015 yılında JS Suning

31 Aralık 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2017 yılında FC Viitorul

2 Eylül 2017 yılında Gaz Metan

12 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Marius Constantin kimdir

Marius Constantin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Constantin şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Postăvarul Braşov, Amco Ghimbav, FC Ghimbav

Marius Constantin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Constantin nereli

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