Marius Corbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Corbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Corbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Corbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Corbu 7 Mayıs 2002 tarihinde Cădărești şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Marius Dumitru Corbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Corbu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Marius Corbu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marius Corbu'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Corbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Corbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Corbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Corbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Csikszereda

28 Ocak 2020 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC

Marius Corbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Corbu şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Corbu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Romanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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