Marius Curos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Curos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Curos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Curos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Curos 30 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Marius Curoș şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Curos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Curos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru-2 Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru-2 Chisinau takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Curos'nin FC Zimbru-2 Chisinau ile sözleşmesi 30 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Curos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariuscuros

Haberin Devamı

Marius Curos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Curos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Curos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Curos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2021 yılında Z. Chisinau U19

29 Temmuz 2022 yılında FC Zimbru-2

Marius Curos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Curos şuan FC Zimbru-2 Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marius Curos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U20 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.