Marius Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Dumitru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Dumitru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Dumitru 2 Ekim 2002 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Florin Dumitru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Dumitru Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Paulesti futbol takımında oynamaktadır. CS Paulesti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Dumitru'nin CS Paulesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Dumitru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Dumitru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Dumitru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Dumitru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

1 Ocak 2023 yılında CS Paulesti

Marius Dumitru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Dumitru şuan CS Paulesti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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