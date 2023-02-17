Marius Elvius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Elvius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Elvius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marius Elvius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marius Elvius 1 Haziran 2002 tarihinde Taarnby şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marius Elvius Kolind-Jørgensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marius Elvius Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Marius Elvius, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Elvius'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Marius Elvius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marius Elvius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.
Marius Elvius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Marius Elvius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında HB Altyapı
1 Temmuz 2019 yılında HB Köge U19
1 Ağu 2020 yılında HB Köge
21 Ocak 2021 yılında Verona U19
30 Haziran 2021 yılında HB Köge
31 Ocak 2022 yılında Vejle BK
Marius Elvius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marius Elvius şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.
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