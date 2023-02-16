Marius Funk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Funk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Funk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Funk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Funk 1 Ocak 1996 tarihinde Aalen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Funk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Marius Funk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Funk'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Funk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/funki_/

Marius Funk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Funk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marius Funk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Funk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2013 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Marius Funk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Funk şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Funk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FV 08 Unterkochen (2000-2009), 1.FC Heidenheim (2009-2010), VfB Stuttgart (2010-2015)

Almanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.