Marius İosipoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius İosipoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius İosipoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius İosipoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius İosipoi 28 Nisan 2000 tarihinde Ialoveni şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius İosipoi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GlobalGroup11 yapmaktadır. Marius İosipoi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marius İosipoi'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius İosipoi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariusiosipoi/

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Marius İosipoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius İosipoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius İosipoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius İosipoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dacia Buiucani

12 Ocak 2021 yılında Veles Moskova

30 Haziran 2021 yılında Dacia Buiucani

1 Temmuz 2021 yılında Petrocub

Marius İosipoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius İosipoi şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius İosipoi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia CSM Politehnica IașiCSCT Buiucani Chișinău

Moldova takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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