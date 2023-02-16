Marius Kleinsorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Kleinsorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Kleinsorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Kleinsorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Kleinsorge 30 Ekim 1995 tarihinde Goslar şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Kleinsorge Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Marius Kleinsorge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Kleinsorge'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marius Kleinsorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Kleinsorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Kleinsorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Kleinsorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Goslarer SC U19

1 Temmuz 2013 yılında Goslarer SC

1 Temmuz 2014 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2016 yılında SV Meppen

15 Temmuz 2020 yılında 1.FC K'lautern

3 Ocak 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2022 yılında 1.FC K'lautern

26 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Marius Kleinsorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Kleinsorge şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FG 16 Vienenburg/Wiedelah, Eintracht Braunschweig (-2012), Goslarer SC (2012-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.