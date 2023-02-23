Marius Konkkola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Konkkola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Konkkola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Konkkola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Konkkola 31 Ekim 2003 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Konkkola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Marius Konkkola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marius Konkkola'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Konkkola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Konkkola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Konkkola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Konkkola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında KRC Genk U18

1 Temmuz 2021 yılında KRC Genk U21

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

1 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Marius Konkkola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Konkkola şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Marius Konkkola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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