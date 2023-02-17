Marius Linke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Linke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Linke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Linke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Linke 31 Ağu 2002 tarihinde St. Gallen şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Marius Emanuel Linke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Linke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Linke, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marius Linke'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Linke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Linke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Linke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Linke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında SC Brühl SG

Marius Linke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Linke şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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