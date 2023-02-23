Marius Manole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Manole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Manole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Manole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Manole 12 Ağustos 1998 tarihinde Pârscov şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Alexandru Manole şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Manole Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Marius Manole'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Manole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Manole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Manole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Manole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OC Rasnov

15 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2018 yılında OC Rasnov

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2019 yılında Corona Brasov

1 Ocak 2022 yılında SR Brasov

30 Haziran 2022 yılında FC Brasov-SR

Marius Manole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Manole şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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