Marius Martac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Martac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Martac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Martac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Martac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Martac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Martac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Martac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Martac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Martac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Martac 6 Temmuz 1991 tarihinde Găeşti şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Mădălin Martac şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Martac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Martac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Martac'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Martac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Martac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Martac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Martac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Corona Brasov

30 Haziran 2013 yılında Bilinmiyor

9 Ağustos 2013 yılında Corona Brasov

29 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

15 Şubat 2014 yılında U Cluj

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Marius Martac kimdir

Marius Martac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Martac şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Marius Martac nereli

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