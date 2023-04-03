Marius Miruta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Miruta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marius Miruta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Miruta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.