Marius Miruta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Miruta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Miruta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marius Miruta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marius Miruta 21 Mayıs 2006 tarihinde Bumbești Jiu şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Miruță şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marius Miruta Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Miruta, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Marius Miruta'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marius Miruta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marius Miruta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marius Miruta şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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