Marius Nana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Nana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Nana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Nana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Nana 27 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kamerun,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Richy Nana Tchenga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Nana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MH Sportsmanagement yapmaktadır. Marius Nana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Nana'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Nana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Nana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marius Nana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Nana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Cessange FC

15 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Marius Nana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Nana şuan US Hostert takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.