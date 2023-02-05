Marius Noubissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Noubissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Noubissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Noubissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Noubissi 28 Kasım 1996 tarihinde Bamougoum şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Noubissi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marius Noubissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Noubissi'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Noubissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marius Noubissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marius Noubissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Noubissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında CS Sfaxien

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında Gil Vicente

9 Ağu 2017 yılında Ilves

23 Ağu 2018 yılında KFCO Beerschot

3 Ağu 2022 yılında Valenciennes FC

Marius Noubissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Noubissi şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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